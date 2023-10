La banda británica The Rolling Stones publicó su más reciente disco, Hackney Diamonds, en el cual se incluye la participación de famosos músicos invitados y se percibe una energía renovada de sus integrantes Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, además de utilizar una enorme campaña publicitaria a nivel mundial para su distribución.

Su nuevo material es el álbum 24 en su discografía y el primero con canciones originales en 18 años, se conforma de 12 temas, entre las leyendas que colaboraron destaca la participación de Paul McCartney, exintegrante de The Beatles, que por primera vez en la historia tocó el bajo con los Stones en “Bite my head off”, incluida en la nueva producción. Existe un antecedente de la participación del cuarteto de Liverpool con los Stones en 1967, cuando McCartney y Lennon cantaron los coros en “We love you”.

En las nuevas canciones “Mess it up” y “Live by the sword”, escritas en 2019, se puede oír la batería del fallecido en 2021, Charlie Watts. “Cuando salgo de mi habitación, lo primero que veo es un retrato de Charlie en mi escalera, siempre le saludo”, reveló Richards en un programa de televisión estadunidense.

Antes de su lanzamiento, los Stones se presentaron en el club Racket de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, ante 600 asistentes donde se observó a periodistas y celebridades del ámbito de la música, informó la revista homónima del grupo.

Pop Up Store Oficial es el nombre de la venta de artículos exclusivos de los Stones, como discos, vinilos, donde sus seguidores también podrán encontrar pines metálicos de edición limitada de Hackney Diamonds, sudaderas, bolsos, playeras exclusivas para México, así como una chamarra de cuero con el logo de The Rolling Stones grabado en láser.

También, mediante la red social X, anunciaron su colaboración con el equipo de futbol español Barcelona, (varonil y femenil) con la edición especial de una playera que lleva el legendario la lengua, logotipo de la banda en el centro de la casaca, el lunes 23 se pondrán a la venta solo 1899 unidades y será estrenada por los jugadores en el clásico español contra el Madrid el próximo 28 de octubre.