Lanzamientos del verano 2026

Esta temporada trae discos y sencillos frescos de pop global, ritmos urbanos y colaboraciones latinas. Destacan los estrenos de Madonna, Shakira y Charli XCX.

Mon Laferte: "Gigante"

Cumbia pop fresca, ideal para el primer trago.

Danna y El Malilla: "Si se acaba el mundo"

Reguetón mexa y pop. Cien por ciento verano CDMX-Tulum.

Farruko y Kendo Kaponi: "Se equivocan"

Para cuando cae la noche, no puede faltar.

Madonna y Feid: "Read my lips"

Tainy le metió el dembow de Medellín. Suena a atardecer en Holbox.

Óscar Maydon: "Música en mi jetski"

Una canción hecha para escuchar mientras viajas.

Óscar Maydon y J Balvin: "Poema"

Es la buena del álbum, más romántica pero con dembow.

Anitta: "Equilibrivm II"

Funk brasileño y reguetón sucio y bailable.

Shakira y Burna Boy: "Dai Dai"

Afrobeat playero, va a sonó en todos los beach clubs del mundial.

Juanpa Gordoa: "Te tengo"

La sorpresa indie del verano. La han puesto en todos los beach clubs de Bali.

Bizarrap y Myke Towers: "Boobytrap"

Trap playero, para las 2:00 a.m.

Drake: "Janice STFU"

Del álbum Iceman una rola imperdible.

Dystinct y Noizy: "Hajde Hajde Habibi"

Este es el hit europeo que va a pegar durísimo en Cancún.

Charli XCX: "Wink Wink"

Del álbum Music, Fashion, Film, que salió el 24 de julio e Incluye "Camera" y "Magic metal Montana".

Martin Garrix y U2: "Fireflies"

Estreno oficial, 24 de julio. La presentaron en Tomorrowland y es la colaboración más rara del verano.

Katseye: "Animal"

Pop perreable, para coreografía con las amigas.

Zara Larsson x Shakira: "Eurosummer girls trip"

La candidata a canción del verano en Europa.