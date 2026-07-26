Lanzamientos del verano 2026

Esta temporada trae discos y sencillos frescos de pop global, ritmos urbanos y colaboraciones latinas. Destacan los estrenos de Madonna, Shakira y Charli XCX.
Mon Laferte: "Gigante"
Cumbia pop fresca, ideal para el primer trago.
Danna y El Malilla: "Si se acaba el mundo"
Reguetón mexa y pop. Cien por ciento verano CDMX-Tulum.
Farruko y Kendo Kaponi: "Se equivocan"
Para cuando cae la noche, no puede faltar.
Madonna y Feid: "Read my lips"
Tainy le metió el dembow de Medellín. Suena a atardecer en Holbox.
Óscar Maydon: "Música en mi jetski"
Una canción hecha para escuchar mientras viajas.
Óscar Maydon y J Balvin: "Poema"
Es la buena del álbum, más romántica pero con dembow.
Anitta: "Equilibrivm II"
Funk brasileño y reguetón sucio y bailable.
Shakira y Burna Boy: "Dai Dai"
Afrobeat playero, va a sonó en todos los beach clubs del mundial.
Juanpa Gordoa: "Te tengo"
La sorpresa indie del verano. La han puesto en todos los beach clubs de Bali.
Bizarrap y Myke Towers: "Boobytrap"
Trap playero, para las 2:00 a.m.
Drake: "Janice STFU"
Del álbum Iceman una rola imperdible.
Dystinct y Noizy: "Hajde Hajde Habibi"
Este es el hit europeo que va a pegar durísimo en Cancún.
Charli XCX: "Wink Wink"
Del álbum Music, Fashion, Film, que salió el 24 de julio e Incluye "Camera" y "Magic metal Montana".
Martin Garrix y U2: "Fireflies"
Estreno oficial, 24 de julio. La presentaron en Tomorrowland y es la colaboración más rara del verano.
Katseye: "Animal"
Pop perreable, para coreografía con las amigas.
Zara Larsson x Shakira: "Eurosummer girls trip"
La candidata a canción del verano en Europa.