Lanzan adelanto de Avengers: Doomsday

Marvel Studios lanzó el primer tráiler oficial de Avengers: Doomsday, la película que promete convertirse en el evento más importante del Universo Cinematográfico de Marvel desde Avengers: Endgame.

El adelanto confirma el esperado encuentro entre los Vengadores, los X-Men y los Cuatro Fantásticos, además del regreso de Robert Downey Jr., quien ahora interpreta al temible Doctor Doom (Victor Von Doom), el gran villano que pondrá en riesgo la existencia del multiverso

El tráiler también anticipa una batalla de proporciones épicas que marcará el inicio del desenlace de la saga del Multiverso.

Orgullo mexicano

Uno de los momentos que más llamó la atención del público mexicano fue la reaparición del actor Tenoch Huerta como Namor, personaje que debutó en Black Panther: Wakanda forever y que ahora formará parte del equipo que enfrentará la nueva amenaza.

El avance también muestra el regreso de héroes como Thor, Loki, Captain America, Ant-Man, Shang-Chi, Black Panther y los Thunderbolts, además de reunir a los icónicos mutantes de los X-Men y a la nueva versión de los Cuatro Fantásticos en una historia que promete cambiar para siempre el destino del MCU.