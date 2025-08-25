Lanzan adelanto de Blue Eye Samurai

La popular plataforma de streaming, Netflix, lanzó el primer vistazo de su serie animada para adultos Blue Eye Samurai, o Samurai de Ojos Azules, en español.

Fue a través de publicaciones en redes sociales que la casa productora lanzó el sneak peek de la segunda entrega de esta aclamada historia, confirmando a todos los fans que ya se encuentra en producción.

¿Qué se sabe?

En el teaser de la segunda temporada, Ámbar Noizumi y Michael Green, creadores de Blue Eye Samurai, revelan que, en la siguiente entrega, el deseo de venganza de Mizu, la llevará a Londres.

Los creadores confirmaron el regreso de personajes de la temporada pasada como Taigen, Ringo, Akemi, el maestro espadero e incluso personajes que se creían muertos. Esta nueva producción volverá a apostar por una animación 3D híbrida, que genera escenas de combate coreografiadas con precisión y que brindan efectos visuales sobresalientes para el espectador; esta entrega tendrá a Jane Wu como productora ejecutiva.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada?

Netflix no ha anunciado la fecha oficial de estreno de Blue Eye Samurai 2, pero se puede predecir que los nuevos capítulos no serán lanzados hasta el 2026, ya que la serie cuenta con un proceso de animación complejo. Sin embargo, todo parece indicar que la espera valdrá la pena, pues esta segunda entrega promete más sangre, más emoción y una heroína que se está consolidando como uno de los grandes íconos de la animación moderna.