Lanzan banda sonora de Soy Frankelda

La película Soy Frankelda sigue sumando éxitos gracias a su proyección en cines y también por el apoyo de los usuarios de internet, quienes se han encargado de popularizarla a través de “memes” y dibujos originales.

Sin embargo, uno de los apartados en los que más ha destacado es su banda sonora, que acompaña cada momento del filme en stop motion dirigido por Arturo y Rodolfo Ambriz, cineastas que se han ganado el cariño de los fans de la animación.

Las canciones que se escuchan en la película fueron producidas por Kevin Smithers, quien trabajó previamente en la serie Los sustos ocultos de Frankelda, transmitida a través de la plataforma de streaming HBO Max.

El soundtrack de Soy Frankelda llegará a plataformas de streaming musical este viernes 31 de octubre, coincidiendo con la fecha de Halloween. El álbum incluirá temas como “Tinta invisible”, interpretada por Mireya Mendoza y Luis Leonardo Suárez, quienes dan voz a Frankelda y Herneval.

Los fans que esperan con ansias el estreno del soundtrack producido por Cinema Fantasma podrán preguardar el álbum en su plataforma digital favorita. De esta forma, podrán escucharlo desde el primer minuto de su lanzamiento.