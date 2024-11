Lanzan concurso de escultura tradicional

Los interesados deberán de inspirarse en la tradición de los hojeros de la flor de la espadaña. Diego Pérez/CP

El patronato del Comité de la Feria “Santa Cruz” de Terán 2025, en coordinación con la casa de la cultura, la parroquia de la Santa Cruz y la casa ejidal de la citada delegación, invitan al Concurso de Escultura Tradicional “Hojero de la flor de espadaña”.

Durante la presentación de la convocatoria, señalaron que el objetivo “es promover y fomentar la Chiapanequidad del patrimonio cultural y la identidad de los festejos tradicionales de nuestro pueblo de Terán”.

Ante ello, invitaron a todos los artistas plásticos a participar en la presente convocatoria y elaborar una escultura que estará exhibida en un espacio público de Terán, delegación ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Exponen que la temática trata de una tradición religiosa que inició en 1954, y que se ha conservado de generación en generación como parte de los usos, costumbres y tradiciones de Terán.

Señalan que podrán participar las y los creadores de Artes Plásticas, así como escultores radicados en el estado de Chiapas, de origen mexicano y/o extranjeros. La temática de participación es con base a la tradicional corte de “los hojeros de la flor de espadaña”.

Agregan que podrán participar con un mínimo de 1 a 2 propuestas en maqueta física, de dimensiones y técnicas libres. Se debe considerar que estás sean de fácil manejo y que deberán adecuarse a los lineamientos de la presente convocatoria.

Apuntan que las técnicas son libres, y que los participantes deberán mostrar su amplio dominio y experiencia en el manejo de los materiales, además de que estos deben ser resistentes a las condiciones de los espacios públicos como el sol, la lluvia, polvo y el vandalismo.

Sobre las dimensiones, refieren que estas no deberán ser mayores a 2.50 metros de altura y no menor a 2.0 metros, y la base no menor a 90 centímetros.

Para los interesados, deberán de entregar sus trabajos en la Casa de la Cultura de Terán, ubicada en la 2º Oriente esquina primera Norte, teniendo como fecha límite el 17 de enero del 2025 a las 19:00 horas.

Finalmente señalaron que la premiación se llevará a cabo el día 3 de mayo, a las 21:00 hrs durante el baile tradicional.