Lanzan Dock para controles GameCube

Esto es lo más cercano a tener una GameCube integrada en tu Nintendo Switch 2. Más allá de la incorporación de títulos clásicos al catálogo del Paquete de Expansión de Nintendo Switch Online, este nuevo dispositivo ofrece la oportunidad de conectar hasta cuatro controles originales con una estética que evoca directamente a la consola de 2001.

Bajo el nombre de Battle Dock, este accesorio de la firma Retro Fighters se acopla directamente al Dock original de la Nintendo Switch 2. Su diseño respeta los icónicos colores morado y gris, incluyendo cuatro puertos frontales para mandos de GameCube. El objetivo es claro: lograr que la experiencia de disfrutar los juegos de esta generación sea lo más fiel y nostálgica posible.

Personalización y éxito en Kickstarter

Uno de los puntos fuertes del Battle Dock es su versatilidad visual. El dispositivo cuenta con placas intercambiables que permiten modificar su aspecto para replicar los colores más recordados de la consola original, como naranja, gris o negro, además del clásico morado.

El interés por este proyecto quedó demostrado en su campaña de Kickstarter. Con una meta inicial de 10 mil dólares, el Battle Dock logró recaudar un total de 55 mil 945 dólares, superando por mucho las expectativas y asegurando su producción.

El Dock definitivo para los clásicos de Nintendo

Aunque el mercado está lleno de adaptadores para usar controles de GameCube en Switch, ninguno logra la integración estética y funcional del Battle Dock. Es la herramienta ideal para redescubrir los títulos que se han sumado al servicio de suscripción, como The Legend of Zelda: The Wind Waker, Luigi’s Mansion y Fire Emblem: Path of Radiance.

En cuanto a su funcionamiento, el dispositivo no solo es compatible con los mandos tradicionales por cable; también permite conectar adaptadores inalámbricos para quienes prefieren jugar sin cables de por medio.

Por ahora, el Battle Dock no tiene una fecha de lanzamiento definitiva ni un precio oficial de venta al público. Se espera que Retro Fighters revele estos detalles técnicos y de distribución a lo largo de este 2026, mientras el catálogo de GameCube en el Paquete de Expansión continúa creciendo.