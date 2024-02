Lanzan FIL Minería en números rojos

El evento no contará con la presencia de la editorial Planeta. Cortesía

Con números rojos y una reducción del 37 % de asistentes el año pasado —acudieron 70 mil personas, cuando llegaban a 120 mil—, pero además con la ausencia de Grupo Editorial Planeta, que se suma al retiro del Fondo de Cultura Económica, que en 2023 decidió no comprar el stand en Minería porque es una feria más del doble de cara, por metro cuadrado, que Guadalajara, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería llegará a su edición 45.

Fernando Macotela, director desde hace 23 años del encuentro que se realizará del 22 de febrero al 4 de marzo y que tendrá a Sinaloa como Invitado de Honor, dijo que llegan en números rojos por lo que han necesitado que la Facultad de Ingeniería de la UNAM —que la creó y la organiza—, les consiguiera recursos “para seguir”.

“Estamos en números rojos”, dijo Macotela, quien recordó que lo han necesitado igual que los primeros 20 años. Aunque afirmó “vamos por buen camino”, el gestor cultural reconoció que no tienen las ventas que tenían hace 15 años, y menos tras la pandemia, también reconoció que el año pasado tuvieron 37 % en reducción de público, pero no sabe cuánto quiere decir eso en dinero, y que vendieron menos módulos.

“Este año vendimos menos ‘stands’, pero muchísimo más que el año pasado, este año nos cancelaron cinco o seis o siete ‘stands’ pequeños y uno o dos grandes, uno de ellos, fue la sorpresa de que Planeta se retiró, que es grande”, dijo Macotela quien agregó que Planeta compraba cerca de 60 metros cuadrados, y que ante su ausencia ahora instalarán ahí al libro club de la Ciudad de México, que no vende libros, sino que fomenta la lectura.

Para Macotela la causa de los números rojos está en que “compran menos ‘stands’ y viene menos gente”. Aunque el año pasado ya se había comprometido a que harían una evaluación sobre los altos costos de la Feria, luego de que el director del Fondo de Cultura Económica diera a conocer, a través de un video, que el precio más alto de la feria de Guadalajara es de 4 mil 200 pesos por metro cuadrado, mientras Minería cobraba 11 mil 250 por metro cuadrado, la FIL Minería no hizo ningún cambio ni ajuste, acaso mantuvo los mismos precios del año pasado, dicho por él mismo.

“Sí, efectivamente, nuestro metro cuadrado es uno de los de los metros más caros del país, hay que pensar que Guadalajara tiene 45 mil metros cuadrados, nosotros tenemos 5 mil y muy buenas ventas, entonces, pues lógicamente tiene que ser más caro, pero hemos estado reflexionando en eso, desde muchos puntos de vista, hemos estado reflexionando: Guadalajara dura nueve días, nosotros duramos 12, hay que sacar alguna conclusión de ahí. Todo este año estuvimos pensando en eso, pero no eran medidas que pudiéramos tomar para esta feria, era muy pronto, después veremos qué es lo que procede”, afirmó tras la conferencia de prensa.

En esta edición participarán 300 editoriales, pero no todas con stand, algunas tienen representantes. Sobre si había buscado establecer diálogo con el FCE respecto al costo que llevó a esta editorial del Estado mexicano, el año pasado, a hacer una segunda “feria” —un tendido de libros— en el Palacio Postal, a unos metros de Minería, durante los mismos días, Macotela respondió: “Lanzamos la convocatoria, el Fondo no se inscribió, es todo lo que sé. Si viene o no viene, no lo sé, realmente es problema de ellos”. Dijo no saber si habrá un nuevo tendido de libros del Fondo, pero cuestionó que lo hagan durante los mismos días y tan cerca, “se ponen cuando saben que viene la gente a esta feria”, y dijo que al irse fueron ellos los que tuvieron malas ventas.

Pese a la realidad, Macotela, echó campanas al vuelo. Celebró las mil 76 actividades que han programado para los doce días, entre ellas 68 actividades del estado de Sinaloa, como Invitado de Honor, quien con una delegación encabezada por Élmer Mendoza y Jaime Labastida.