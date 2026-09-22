Lanzan fondo Lekil 2026

El gobierno del estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta) lanzó la convocatoria Fondo Lekil 2026, por medio de sus redes sociales.

Los interesados en participar en este llamado pueden hacerlo mediante la presentación de procesos y proyectos culturales orientados a la presentación de obras y al desarrollo de talleres, procesos de mediación cultural, formación artística y actividades de las diversas disciplinas del arte que estén enfocadas al fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales de sus comunidades.

La presente iniciativa impulsará procesos y proyectos artísticos y culturales con un impacto comunitario que fortalezca la identidad cultural, la participación ciudadana, la inclusión social y el acceso a los derechos culturales en los municipios del estado.

Requisitos

El llamado está abierto a creadores visuales, artistas escénicos, promotores, gestores y agentes culturales que cumplan con los siguientes requisitos: ser originarios del estado de Chiapas, ser mayores de edad, contar con residencia comprobable en el estado, acreditar una trayectoria mínima de tres años en el desarrollo de actividades artísticas y culturales de impacto comunitario.

Añaden que los proyectos presentados deberán desarrollarse en alguna de las siguientes disciplinas como artes escénicas: talleres, procesos formativos y presentaciones de danza, teatro, música, narración oral, performance, teatro de títeres y fomento cultural; en artes visuales: formación, mediación y creación colectiva en pintura, escultura, fotografía, gráfica, ilustración, muralismo y medios audiovisuales; en literatura y promoción lectoescritora: talleres, laboratorios de lectoescritura y mediación para el fomento de la lectura y la creación literaria así como otros afines: procesos de transmisión de saberes y técnicas tradicionales.

Indicaron que se beneficiará a un máximo de 70 proyectos en todo el estado, distribuyendo una bolsa de un millón 800 mil pesos de la siguiente manera: 30 estímulos de 20 mil pesos cada uno: Destinados exclusivamente a la realización de presentaciones (danza, teatro, títeres, conciertos) o exposiciones (fotográficas y de artes plásticas). 40 estímulos de 30 mil pesos cada uno para la realización de talleres comunitarios en diversas disciplinas artísticas, literarias o de transmisión de saberes tradicionales.

Para conocer a detalle los requisitos invitaron a visitar la página web del Coneculta Chiapas.