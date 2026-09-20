Lanzan libro sobre El laberinto del fauno

A 20 años de su estreno, El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, no solo regresará a las salas de cine, también llegará a las librerías con dos publicaciones especiales que exploran la creación de una de las películas más reconocidas del cine fantástico contemporáneo.

Insight Editions lanzó en septiembre Pan’s labyrinth: the complete screenplay, un volumen que reúne el guion completo de la película, escrito por Del Toro, acompañado por material visual y contenidos relacionados con su realización. El libro cuenta con un prólogo del director Baz Luhrmann.

El segundo título es Guillermo del Toro’s pan’s labyrinth: inside the creation of a modern fairy tale 20th anniversary edition, escrito por Mark Cotta Vaz y Nick Nunziata, con la colaboración de Del Toro. Esta edición ampliada recorre desde las primeras ideas del cineasta hasta el casting, el complicado rodaje y la recepción internacional de la cinta.

Material extra

Además, incluye arte conceptual poco visto, fotografías tomadas durante la filmación y entrevistas con Guillermo del Toro, Ivana Baquero, Sergi López, Maribel Verdú, Doug Jones, Alfonso Cuarón, Bertha Navarro y el fotógrafo Guillermo Navarro.

La celebración coincide con el regreso de El laberinto del fauno a la pantalla grande a partir del 15 de octubre.

Cabe apuntar que los libros contienen material visual relacionado con su realización, fotografías y el guion completo de Guillermo del Toro.