Lanzan llamado a bailarines locales

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Danza, el gobierno del estado de Chiapas, por medio del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas y el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, invita a ser parte del Encuentro de Danza Contemporánea, que se llevará a cabo en fechas próximas.

El llamado es para coreógrafos, creadores escénicos, colectivos y compañías de danza contemporánea, tanto nacionales como extranjeros, que acrediten su residencia permanente en la entidad.

Requisitos

Cada postulante podrá presentar únicamente una propuesta, concebida para solos y duetos, obra dancística y/o coreográfica de libre contenido, género y público. Puede incluir una obra coreográfica nueva o una obra de repertorio que no haya sido presentada en ediciones anteriores de este encuentro.

Destacan que las piezas deberán corresponder a una de las siguientes categorías: principiantes, dirigida a grupos representativos de academias particulares, centros de iniciación dancística y talleres de casas de cultura y centros municipales; semiprofesionales, para agrupaciones o creadores en proceso de formación, y profesionales, enfocada en grupos, compañías, colectivos o creadores con una formación profesional comprobable de más de cinco años.

Asimismo, establecen que se aceptarán un máximo de seis coreografías para conformar el programa, basándose en parámetros como calidad interpretativa, ejecución técnica, creatividad y originalidad técnica.

El evento tiene como objetivo fortalecer la danza contemporánea en Chiapas, brindando una plataforma que promueva su producción, promoción y circulación. La convocatoria busca reunir a ejecutantes, creadores y creadoras en un espacio de diálogo, intercambio de conocimientos, profesionalización y creación de redes, fomentando así un entorno de crecimiento y colaboración para las y los participantes de esta disciplina.