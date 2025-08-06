Lanzan muñeca de El cadáver de la novia

Con motivo del 20° aniversario del estreno de El cadáver de la novia, la empresa Mattel sorprendió a los fanáticos del cine oscuro, luego de anunciar el lanzamiento de una nueva muñeca en su línea Monster High Skullector, inspirada en Emily, la icónica novia cadáver creada por Tim Burton.

La figura, que forma parte de una edición especial limitada, cuenta con un esculpido muy detallado, con características esqueléticas visibles y con una vestimenta inspirada directamente en el vestido de bodas azul del personaje.

Además, el diseño de la muñeca incluye distintos detalles como un vestido de malla blanco con estampados de telarañas y con enredaderas oscuras alrededor de su cintura. Además, lleva un tocado en el pelo con mariposas azules y flores negras, elementos que evocan de inmediato la atmósfera melancólica de la película.

Por otro lado, uno de los aspectos más innovadores de esta muñeca es su estructura corporal, ya que por primera vez, una muñeca de Monster High incorpora una caja torácica esquelética, así como extremidades óseas visibles.

Además, la muñeca incluye varios accesorios, entre estos el personaje de Maggot, el gusano que aparece saliendo de su cabeza y Scraps, el perro esquelético, integrado en los tacones negros que calza Emily.

Aniversario del filme de Tim Burton

Este anuncio no es casualidad, pues el 21 de octubre se cumplen dos décadas desde que El cadáver de la novia se estrenó en cines y marcó un gran paso en la animación stop-motion.

Dirigida por Tim Burton, esta cinta fue aclamada por su estética oscura, su historia romántica más allá de la muerte y su banda sonora compuesta por Danny Elfman. Desde su lanzamiento, Emily se convirtió en un símbolo de la cultura gótica-pop, y su legado sigue vigente entre nuevas generaciones.

Asimismo, la muñeca representa un homenaje a una obra que redefinió el género y consolidó el estilo visual característico de Burton. La fusión entre la estética de Monster High y el toque oscuro de El cadáver de la novia promete convertir esta figura en uno de los lanzamientos más comentados entre fanáticos y amantes del diseño oscuro.

¿Cuándo y dónde estará disponible?

De acuerdo con su publicación en Instagram, el lanzamiento oficial será este 8 de agosto, con un día exclusivo para miembros del Fan Club de Mattel; es decir, durante 24 horas, solo los socios podrán adquirirla en línea a través del sitio oficial.

Después de esta fecha, se espera que llegue a las tiendas físicas y plataformas digitales, como Amazon, Target y Walmart, aunque en cantidades limitadas, lo que ha generado una fuerte expectativa entre coleccionistas.