Lanzan muñeca inspirada en Skeletor

Como parte de la línea Skullector de Monster High, dedicada a las ediciones exclusivas basadas en conocidas películas de terror y fantasía de Mattel Creations, un nuevo lanzamiento capturó la atención de los coleccionistas, se trata de una villana inspirada en Skeletor, el némesis de He-Man.

En una insólita edición inspirada en el universo de Masters of The Universe, esta villana llegó desde el Castillo de Grayskull para desatar el caos y apoderarse del mundo sobre sus temibles tacones con garras forjadas.

Con una espeluznante piel verde y melena púrpura, la muñeca realza el sentido de la moda de esta línea de Mattel, pues viste una icónica armadura metalizada con capa morada que combina con el cetro de poder con una serpiente enroscada.

Otro de los detalles que destaca de esta edición es el maquillaje en colores cálidos que va en contraste con la tonalidad ámbar en los ojos de la figura que luce una piel verde.

Dónde comprar

Hasta el momento esta edición especial únicamente se puede adquirir en línea desde el portal oficial de Mattel Creations con un costo de mil 500 pesos mexicanos. Cabe mencionar que la venta se encuentra restringida a dos piezas por transacción.