Lanzan Premio de Poesía Óscar Oliva

“¿Tienes una obra inédita? Esta es tu oportunidad de demostrar tu talento. Registra tu poesía y podrás ganar hasta 70 mil pesos”, es el mensaje con el que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez invita a los escritores a participar en el premio de poesía Óscar Oliva 2025.

Destacan que podrán postularse autores nacionales, así como a quienes comprueben su residencia en México desde hace 5 años, usando un seudónimo.

Requisitos

Acerca de la obra, precisan que el escritor participará con un libro inédito de poemas, con tema y forma libres, escrito en español. La extension de los trabajos deberá ser de 60 cuartillas como mínimo y 100 como máximo, escritos en letra Arial a 12 puntos, con doble espacio, en formato tamaño carta y con las páginas numeradas. La primera hoja deberá incluir una portada con el nombre del premio, el título de la obra y el seudónimo del autor.

Sobre el jurado calificador adelantan que estará integrado por tres poetas de reconocida trayectoria y prestigio. Las propuestas deberán enviarse impresas y engargoladas, en original y tres copias, a la siguiente dirección: 1ª Poniente, esquina con 2ª Norte S/N, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Fechas

El concurso queda abierto a partir de la publicación de la convocatoria y se cerrará el martes 30 de septiembre de 2025 a las 15:00 horas. Establecen que, en caso de ser necesario, el jurado calificador podrá declarar desierto el premio, tanto por la poca participación como por la falta de atributos poéticos de los trabajos enviados.

Indican que el fallo del jurado calificador será definitivo e inapelable, y se dará a conocer el 31 de octubre del 2025. El Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte Cultura, dará a conocer el nombre del ganador por medio de sus canales de difusión.

Adelantan que el premio se entregará el 26 de noviembre del 2025, a las 18:00 horas, en el Patio Cívico del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.