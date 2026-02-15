Lanzan primer tráiler de Spider-Noir

El universo del superhéroe arácnido más querido de México está a punto de dar la bienvenida a un nuevo filme. Este jueves lanzó el primer tráiler oficial de la nueva serie de acción real Spider-Noir. Esta producción fue desarrollada por Oren Uziel y Steve Lightfoot, junto a Sony Pictures Television.

La serie estará protagonizada por Lamorne Morris como Robbie Robertson, Karen Rodríguez como Janet, Li Jun Li como Cat Hardy y Nicolas Cage, quien dará vida a Ben Reilly, un detective privado que se convierte en un superhéroe en la ciudad de Nueva York, durante la década de 1930. El programa estará inspirado en los cómics publicados por Marvel.

Este personaje tuvo su primera aparición en el cine en 2018, en la película animada de Sony Spider-Man: into the Spider-Verse, al que Nicolas Cage también prestó su voz. Este enigmático héroe se caracteriza por vestir una elegante gabardina, un sombrero y una máscara tejida negra con anteojos blancos.