Lanzan reto millonario en el Super Bowl

Los anuncios durante el Super Bowl y el gran impacto que generan durante el evento deportivo más visto del año en Estados Unidos volvió a ser tema de conversación al confirmar la alianza entre MrBeast y la empresa tecnológica Salesforce, pues regalarán un millón de dólares a un espectador.

En medio de lo que será una campaña sin precedentes entre el “youtuber” con más de 400 millones de seguidores y la compañía multinacional enfocada al desarrollo empresarial y gestión de ventas en la web; la mezcla entre el mundo digital con el marketing tradicional, promete grandes resultados.

Por medio de un video que levantó gran expectativa entre los fans del creador de contenido, quien compartió un recorrido por el corporativo de Salesforce, donde se reunió con el equipo de marketing para planear la épica campaña.

En el clip, Jimmy Donaldson pide libertad creativa al incluir cualquier elemento en el anuncio, consiguiendo la aprobación de los ejecutivos con la condición de incluir los productos de la compañía. “Lo único que voy a decir es que si ves este anuncio del Super Bowl, podrías hacerte millonario”, mencionó MrBeast.