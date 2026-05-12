Lanzan segunda edición de México Canta

El Gobierno lanzó la segunda edición de México canta, un concurso binacional para jóvenes de México y Estados Unidos que este año estará enfocado en el regional mexicano y sus fusiones, y que busca promover nuevas narrativas alejadas de la apología de la violencia como los narcocorridos.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el programa tiene tres motivos centrales: impulsar música con contenidos distintos, fortalecer la producción musical en México y reconocer a los mexicanos en Estados Unidos como parte de una misma cultura.

“Lo que hay que hacer es fomentar que no haya apología de la violencia en la música, y ese es el objetivo de este concurso”, afirmó la mandataria durante su conferencia en Palacio Nacional.

Sheinbaum sostuvo que prohibir contenidos no resuelve el problema de violencia en el país y su enaltecimiento en la cultura mexicana, por lo que insistió en que el propósito es fomentar que nuevos cantantes no orienten su música hacia la apología del delito o de las drogas.