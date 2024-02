Lanzan segundo concurso de piano

Más información sobre el 2º Concurso Internacional de Piano, en el sitio theponceproject.org.

Desde que se creó The Ponce Project Foundation, en el verano de 2019 y con el objetivo de difundir el legado de Manuel M. Ponce, su director, Omar Herrera Arizmendi, ha comprendido que el mayor obstáculo para dar a conocer la música latinoamericana, en general, y la obra de Ponce, en particular, es la falta de partituras y de acceso a estas. Para cubrir dicha carencia, The Ponce Project lanzó su segundo Concurso Internacional de Piano.

“La UNAM tiene buenas ediciones, pero imprime pocos ejemplares y estos se acaban rápido. Las otras editoriales grandes ya no imprimen la música de Ponce, no le hacen promoción y sus ediciones son malas; a veces simplemente escanean el manuscrito, sin trabajo de edición, algo que no harían si se tratará de la música de Beethoven o de Mozart. Además, lo venden como si fueran las mejores ediciones, pero no le ponen ningún interés. El Concierto para guitarra, por ejemplo, es muy caro y, al comprarlo, lo que uno recibe es una copia del manuscrito, plagada de errores. Nosotros queremos hacer la mejor edición posible para que se le haga justicia a Ponce”, indica Omar Herrera.

Además, recalca que la meta es, a través del concurso y con buenas ediciones, que los jóvenes descubran a Ponce. El año pasado, cuando se realizó por primera vez el certamen, todo se realizó en Houston, Texas, bajo un formato un tanto local. En una preparatoria de allá, cuyo director es el pianista mexicano Rodolfo Morales, se dispuso de las instalaciones y su sala de conciertos como la institución anfitriona.

“Algunos participantes vinieron del otro lado de El Paso; otros, de Arizona. Hubo mucho interés en lo virtual y, por ello, decidimos que fuera híbrido, para seguir así con la tradición del concurso en Houston, en vivo, y también hacerlo virtual paralelamente. El objetivo principal es promover la música de Ponce y quizá, el próximo año, lo abriremos a otros compositores. Queremos que la música sea accesible para todo el mundo, que los jóvenes se pregunten quién es Ponce e indaguen en la música de América Latina”, explica Herrera Arizmendi.

En la convocatoria se piden piezas específicas de Ponce; tres partituras, para cada una de las cinco divisiones, que pueden consultarse en The Ponce Project. Así, resalta, el certamen se vuelve un incentivo para descubrir el legado del autor de “Estrellita”. Las categorías para participar van desde los 6 hasta los 25 años. “Los perfiles, desde secundaria hasta universidad, se toman la práctica de piano muy en serio. Quienes participaron el año pasado fueron muy buenos”, destaca.

Además, relata que los ganadores y finalistas de la primera edición recibieron menciones honoríficas, partituras y tocaron en ciertos eventos organizados por The Ponce Project. Los jóvenes han mostrado, en su desarrollo, gran entusiasmo hacia la música de Ponce y de América Latina. “Están incluyendo otras fuentes musicales, más allá de las europeas”, afirma.