Los héroes más poderosos del universo volverán a reunirse en la pantalla grande. Después de años de batallas, alianzas y despedidas, los Avengers preparan su regreso con Avengers: Doomsday, la nueva cinta de Marvel Studios que promete cambiar el rumbo de su universo cinematográfico.

El estreno será el próximo 17 de diciembre, pero mientras crece la expectativa por conocer el destino, Disney Plus lanzó una selección especial para que los fanáticos repasen algunas de los momentos claves de esta saga.

Bajo el título Cuenta regresiva para Avengers: Doomsday, la plataforma eligió 15 películas y series que recorren distintas etapas de Marvel, desde las primeras apariciones de los X-Men hasta las misiones que abrieron las puertas del multiverso.

Todas las producciones están disponibles en Disney Plus, aunque la plataforma recuerda que no es necesario completar la lista para disfrutar de la nueva cinta.