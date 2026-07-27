Lanzan serie Aquel: todo un divo

La vida del cantante español Raphael es por demás interesante. No solo por su amplia trayectoria de más de 65 años, sino porque es el único artista que puede presumir un certificado de Disco de Uranio por más de 50 millones de copias vendidas en los años 80, y además sobrevivió a un trasplante de hígado en 2003, y a un linfoma cerebral detectado en 2024.

Por eso y más, en Netflix consideraron que la vida del “Divo de Linares” es apta para ser contada en una serie de televisión, misma que se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 9 de octubre en México.

La serie llevará por nombre Aquel y contará con ocho episodios. Narrará desde sus orígenes humildes en un país en posguerra hasta su ascenso a la fama en la escena musical internacional.

El actor Javier Morgade interpretará a Raphael en su etapa joven, mientras que Carlos Santos lo hará en la etapa más adulta.

Sesenta años en una producción

“Este ‘biopic’ no solo cuenta mi historia, también refleja una historia compartida: más de seis décadas de carrera marcadas por momentos inolvidables, pero todos profundamente significativos”, señaló Raphael en declaraciones difundidas por Netflix.

El título de la serie hace referencia a “Yo soy aquel”, uno de los mayores éxitos del cantante, cuyo repertorio también incluye clásicos como “Cuando tú no estás”, “Qué sabe nadie”, “Hablemos del amor”, “Estar enamorado” y “Digan lo que digan”.

La serie llevará al espectador por algunos de los lugares que definieron la trayectoria con locaciones en ciudades como Madrid, Las Vegas, Moscú, París y Acapulco. La producción corre a cargo de Dlo Producciones, en asociación con Caracol Televisión.