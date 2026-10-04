Lanzan serie de terror adolescente

Un apocalipsis de alcance global está por iniciar en el mundo y lo peor es que será operado por zombis. Este es el escenario de la serie de terror adolescente Prefiero la muerte, que dirige Sebastián Sariñana, hermano de Ximena que está en Prime Video.

Archie, que vive en la provincia ficticia de Mendoza, se dispone a desarticular el plan junto a su amiga gótica, Cris, y Brenda, su amor imposible.

Y es que este chico, el de más bajo perfil de la preparatoria, ese que no tiene amigos, es mordido por uno de ellos, por un mismísimo zombi. Todo pasó una vez que fue a comprar algo a la tiendita de la esquina.

Pero antes de que inicie su transformación en una criatura sin voluntad y de empezar a no sentir dolor, investiga qué pasará con él y por eso decide aliarse con Cris y con Brenda.

Juntos intentarán acabar con la poderosa conspiración que pretende aniquilar al mundo al mismo tiempo que los tres luchan con los problemas que todo adolescente enfrenta.

En medio de situaciones cómicas y algunas de suspenso, el protagonista hace que entre los jóvenes se genere una reflexión sobre la vida y la muerte.

La serie de ocho episodios se grabó en la Ciudad de México y es dirigida por Sebastián Sariñana y Humberto Hinojosa. Tiene en su reparto a Diego Bernal, Lilith Curiel, Farah Justiniani, Fernanda Castillo, Luis Fernando Peña, Armando Hernández, Tiaré Scanda, Alfonso Borbolla, Esmeralda Soto, Sherlyn y Nashla Aguilar.