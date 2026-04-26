Lanzan set de El diablo viste a la moda

El mundo de los espectáculos ha puesto la lupa sobre El diablo viste a la moda 2, la secuela que llega 20 años después de la primera película y uno de los estrenos más esperados del 2026.

En una nueva colaboración que combina la moda, el cine y el coleccionismo, Mattel Creations lanzó a través de su marca Fisher Price, un set de edición limitada de Little People inspirado en la película. Este lanzamiento ha causado revuelo en redes sociales, pues conecta con la nostalgia de las generaciones que crecieron viendo la película como referente de la cultura pop y con juguetes que han sido íconos de la infancia desde hace décadas, como la línea de Fisher Price para infantes.

La colaboración de Mattel, mediante la cual la empresa asegura su compromiso con las nuevas tendencias, es un set de 4 piezas de la línea de Little People Collector de Fisher Price. Cada figura de este set, el cual celebra el 20° aniversario desde el estreno, está diseñada para parecer uno de los cuatro personajes principales y más emblemáticos de la película: Miranda Priestly.

Desde el punto de vista de la mercadotecnia, este set no está realmente pensado para infantes (el público tradicional de la línea de Little People), sino para adultos y jóvenes coleccionistas que encuentran en esta colaboración el valor sentimental de la película y la aprecian como un ícono de la cultura pop.

Dónde lo puedes adquirir

La marca anunció el lanzamiento por medio de redes sociales e indicaron que el set está disponible a través de Amazon a un precio de 26.99 dólares (que equivale a aproximadamente 470 pesos mexicanos); sin embargo, únicamente se han habilitado las opciones de compra en Amazon Estados Unidos.