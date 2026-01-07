Lanzan teaser de Avengers: Doomsday

El Universo Cinematográfico de Marvel volvió a sacudir a sus fans con el lanzamiento del tercer teaser de Avengers: Doomsday un adelanto que no pasó desapercibido y que desató una ola de reacciones en redes sociales.

En apenas unos segundos, el avance dejó ver pistas clave que apuntan al esperado regreso de los X-Men, alimentando teorías, nostalgia y grandes expectativas rumbo a una de las películas más ambiciosas de la saga.

Por medio de la plataforma X, Marvel Studios compartió el nuevo avance que causó furor entre los fanáticos de la franquicia.