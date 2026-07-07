Lanzan trailer de Amanecer en la cosecha

A más de una década del estreno de la primera entrega de Los Juegos del Hambre, la precuela Amanecer en la cosecha, lanzó su primer avance este sábado 4 de julio, justo el día del cumpleaños de Haymitch Abernathy, incrementando la expectativa de los fans.

El filme estará basado en el quinto libro de la saga escrita por Suzanne Collins y se desarrolla más de veinte años atrás de la historia de Katniss, mostrando los años de juventud de Haymitch, ganador de los Juegos del Hambre nº. 50 y futuro mentor del Distrito 12.

El avance reveló el primer vistazo del elenco integrado por Joseph Zada, Mckenna Grace, Elle Fanning, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Ralph Fiennes y Glenn Close con la estética de los personajes de este universo distópico, como un homenaje a las primeras cintas.

Otro de los detalles del teaser que encantó a los fans de la franquicia fue que el clip cuenta con testimonios del elenco y fragmentos del proceso de producción, además de resaltar varios guiños a las primeras entregas de Los Juegos del Hambre.

El origen del espíritu revolucionario en la era que marcó un precedente en la historia del Distrito 12, llegará a los cines el próximo 20 de noviembre.