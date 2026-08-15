Lanzan tráiler de American Horror Story

Cumpliendo con la predicción de los fans de la serie, este 13 de agosto se lanzó el primer tráiler de la nueva temporada de American Horror Story, la exitosa antología creada por Ryan Murphy, la cual ha desatado grandes expectativas entre los amantes del terror.

Adelanto

El primer vistazo de la franquicia de FX confirmó el regreso de Jessica Lange como Constance Langdon, Sarah Paulson como Cordelia Goode, Emma Roberts como Madison Montgomery y Evan Peters como Kai Anderson a un nuevo ciclo lleno de misterio y horror.

De acuerdo con algunas declaraciones de Murphy, la decimotercera entrega de la serie tendrá un crossover entre personajes de temporadas pasadas, logrando una reunión de las personalidades más icónicas.

En el adelanto, los guiños hacia el número 13 se hacen notar de múltiples formas desde los primeros segundos. Asimismo, los villanos de la primera y la cuarta temporada, Twisty, el Payaso y Rubber Man, protagonizan la entrada del avance.

Paul Anthony Kelly, Evan Peters y Jessica Lange son los siguientes en aparecer, cada uno con más referencias al enigmático número 13, el cual definirá el hilo conductor de las historias a través de las supersticiones que hay alrededor de él.

La nueva temporada se estrenará el próximo 24 de septiembre a las 7 p.m. (hora del centro de México) por FX y Hulu. Asimismo, la serie podrá verse en streaming a través de la plataforma Disney Plus.