Lanzan tráiler de Amos del Universo

Al parecer, la nostalgia ochentera no ha terminado, ya que tras décadas de espera para las y los amantes de Amos del Universo, He-Man, Skeletor, Teela, Man at Arms regresan a la pantalla grande.

Amazon MGM Studios y Sony Pictures México han lanzado el teaser tráiler oficial de la nueva película, una adaptación live-action de la icónica serie animada de los 80 —y franquicia de Mattel—, He-Man y los Amos del Universo.

Dirigida por Travis Knight, la nueva cinta promete revivir la magia y la acción de la serie ochentera, bajo la premisa de que “quizás ahora, más que nunca, volvemos a necesitar ese tipo de héroe”.

¿Cuándo se estrena Amos del Universo?

La película live-action de Masters of the Universe llegará a cines nacionales e internacionales el 5 de junio. Desde la revelación de las primeras imágenes, fans de la saga han generado furor en redes sociales, expresando su emoción por ver a los actores en los emblemáticos papeles que marcaron a toda una generación.

Este largometraje estará protagonizado por Nicholas Galitzine como He-Man; Jared Leto, quien interpreta a Skeletor; Camila Mendes, quien da vida a Teela; Idris Elba, en el papel de Man at Arms; Alison Brie, como Evil-Lyn, entre otros.