Lanzan trailer de El diablo viste a la moda

El diablo viste a la moda 2 estrenó su primer tráiler a través de redes sociales, donde mostró el regreso de Miranda y Andy a la famosa saga de comedia. En el adelanto se escucha de fondo la canción “Vogue” de Madonna, tema que se popularizó por homenajear a distintos íconos del cine y por retratar la vida glamurosa del modelaje. Con el tiempo, se convirtió en un himno para la comunidad LGBTIQ+.

A través de las imágenes se observan los icónicos tacones rojos, así como distintos accesorios y escenas que hacen referencia al competitivo mundo de la moda. Al final del tráiler, Meryl Streep se encuentra con Anne Hathaway en un elevador, y le dice: “Ya era hora”, una frase que refleja la vibra y la exigencia que definieron a su personaje hace ya 19 años.

El tráiler de la película ya cuenta con más de 161,000 reproducciones y a través de redes sociales fans expresaron su emoción por ver a las estrellas del cine regresar a interpretar a sus personajes.

El diablo viste a la moda fue una de las películas más destacadas de los años 2000 por abordar temas como el sacrificio personal y las dificultades que enfrentan las mujeres líderes en el ambiente corporativo.

Esta segunda parte promete regresar a las calles de Nueva York y a las modernas oficinas de la revista Runway.

La cinta El diablo viste a la moda 2 llegará a las salas de cine mexicanas el 30 de abril de 2026, mientras que en Estados Unidos se estrenará el 1 de mayo.