Lanzan tráiler de Los Juegos del Hambre

Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha estrenó su primer avance oficial, donde ahora seguiremos al personaje de Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada. Esta adaptación de la novela homónima está basada en el quinto juego de la saga y se sitúa 24 años antes de los Juegos del Hambre número 74, evento que da inicio a la primera película.

Francis Lawrence, director de la trilogía original y de las precuelas, regresa una vez más para contar la historia de Haymitch Abernathy, quien se convertirá en el alcohólico mentor de Katniss Everdeen y Peeta Mellark. Otro personaje conocido que aparece en el tráiler es Effie Trinket. La versión joven del icónico personaje, interpretado originalmente por Elizabeth Banks, será interpretada ahora por Elle Fanning, una de las actrices más destacadas de los últimos años en Hollywood.

El adelanto también muestra a Ralph Fiennes como el futuro Presidente Snow, acompañado del joven Plutarch Heavensbee, interpretado por el nominado al Óscar Jesse Plemons. La historia regresa al mundo de Panem durante la cosecha de los Juegos del Hambre número 50, donde veremos a un joven Haymitch luchando por sobrevivir en la arena.

La película de Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha llegará a cines y salas IMAX el próximo 20 de noviembre de 2026.