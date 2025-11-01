Lanzan tráiler de Scream 7

Regresa a cines una de las icónicas sagas que ha marcado generaciones, dando una nueva terrorífica y fascinante entrega: Scream 7.

La producción es una de las sagas más populares a nivel mundial cumpliendo casi las tres décadas. Es por eso que este nuevo tráiler ha puesto a todos en suspenso y deseando ver el regreso de uno de los icónicos personajes que le ha dado esa esencia durante años.

A través de la cuenta oficial de Scream, en X, se mostró al público el nuevo tráiler de la séptima entrega, la cual se estrenará el 27 de febrero del próximo año.

En este tráiler se mostró el regreso del icónico personaje Sydney Prescott protagonizado por Neve Campbell, quien fue la primera joven final girl en haber sobrevivido cinco veces los asesinos Ghostface quienes se obsesionaron con matarla sin éxito.

A lo largo de la saga, Sydney Prescott se ha transformado en la defensora de las víctimas tras su larga supervivencia contra Ghostface, lo que la ha convertido en una experta en combatirlos.

El pasado la persigue

Esta vez, Sydney Prescott, tras mudarse a una nueva ciudad, sigue siendo el objetivo principal, en el que su pacífica vida se corrompe tras recibir una llamada de su antiguo enemigo con una voz familiar que le dice: “Hola, Sydney”.

Pero no solo ella estará en riesgo, sino que el asesino tiene otra víctima a quien atacar, y se trata de su hija Tatum Evans-Prescott protagonizada por Isabel May, donde los dos se verán envueltos en una desafiante aventura con mucha sangre, violencia y ansiedad.

Finalmente, la producción de Scream 7 asignó la dirección de la película al guionista original Kevin Williamson, donde se comprometen a darle un cierre digno a la historia de Prescott.