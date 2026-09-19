Lanzarán libro sobre el Mono Punch

Sin duda alguna, una de las figuras más virales que marcó el 2026 fue el Mono Punch, el macaco bebé que se volvió famoso al adoptar como compañero a un chimpancé de peluche en el Zoológico de Ichikawa en Japón, después de ser rechazado por la colonia de monos.

Tras obtener fama mundial por su historia de resiliencia, Punch tendrá su primer libro oficial con relatos de sus cuidadores sobre su historia, además de contar con fotografías inéditas y datos sobre su especie.

Debido a que su madre no pudo alimentarlo, el macaco japonés fue separado de la manada y el personal del parque se encargó de sus cuidados durante sus primeros meses de vida, creando un fuerte lazo con los trabajadores y con un chimpancé de peluche. Sin embargo, al alcanzar la edad suficiente, fue devuelto a la colonia de monos y su integración con los primates fue difícil y violenta.

Compañerismo

Ante ello, el personal decidió devolverle a Punch el chimpancé de peluche para que no se sintiera solo. La idea funcionó convirtiendo al juguete en su refugio y en un símbolo que rápidamente atrajo la atención de miles de turistas, quienes compartieron en redes sociales videos del tierno bebé mono, hasta convertirlo en todo un fenómeno mediático.

Ahora, su historia será contada en el libro Keep Going, Punch: The Story of a Baby Monkey’s Growth que será publicado por la editorial Gakken en el mes de noviembre en Japón. A lo largo de 48 páginas, incluirá fotografías seleccionadas entre más de 10 mil capturas tomadas por sus cuidadores, anécdotas de su vida diaria e información educativa sobre la vida y el comportamiento social de los macacos japoneses.