Lapizito defiende a su hermana

Después de que Araceli Ordaz, conocida como Gomita, admitiera que su cuerpo está cansado de tantas operaciones, su hermano Freddy, Lapizito, salió en su defensa asegurando que ella está muy vulnerable en su salud mental y teme por su vida. “Ahora yo se los pido de favor: dejen de criticar a mi hermana Gomita, dejen el odio a un lado”, expresó el comediante.

Freddy, contrario a lo que Gomita intenta mostrar en sus redes, asegura que a su hermana sí le afecta el hate, y que las críticas constantes han terminado por lastimarla profundamente. “Gomita no está bien por el odio que recibe cada día. Ustedes pueden criticar detrás de una pantalla y tirar veneno, pero no saben cómo se siente la persona ni si se llegara a quitar la vida por el odio que recibe diario. Ya sé que la gente critica por todo, pero, por favor, ya no le hagan más daño”, declaró.

Lapizito reconoce que no es la primera vez que su hermana enfrenta comentarios negativos, pero esta vez suplica que ya paren: “Ella, desde hace años, ha soportado las críticas sobre su cuerpo. Yo solamente le pido a Dios que cuide a mi hermana ‘Gomita’ y que no le llegue a pasar nada. Yo seguiré defendiéndola porque ella no está sola”.