Larissa rompe en llanto por sus ahorros

El caso del exmandatario Santiago Peña sigue cobrando factura a la clase trabajadora que tenía invertidos sus ahorros y esta vez fue Larissa Riquelme quien hace pocas horas se quebró al revelar que no puede acceder a gran parte de su dinero.

Ella fue una de las ahorradoras en Ueno Bank de Paraguay. Durante una entrevista con A24, la recordada “Novia del Mundial” explicó que allí concentraba su mayor inversión, producto de nueve años de trabajo, y expresó su preocupación por la incertidumbre que también enfrenta en el ámbito laboral.

Incertidumbre

“Nueve años de mi sacrificio están dentro de ese banco, ay... perdón. Son muchas cosas que estamos viviendo en el país, y estamos tratando de salir adelante”, manifestó con la voz entrecortada.

Larissa afirmó que se encuentra dentro de los 9 millones de paraguayos afectados por la intervención del banco. “Si bien tengo otros ahorros, mi mayor inversión la tenía ahí (en Ueno Bank)”. Ahora busca ayudar en sus redes a difundir emprendimientos y buscar trabajo.