El cine de Lars von Trier llega al Museo Tamayo, a propósito de la exposición “Per Kirkeby. Evocación de la posteridad”, pues el artista fue un colaborador cercano del cineasta danés.

Este martes 25 de julio se proyectará la cinta Breaking the waves (1996), para la cual Kirkeby creó recursos visuales. Su trabajo se puede ver en las introducciones para los siete episodios y un epílogo, dando cuenta de las exploraciones pictóricas en relación con el paisaje y fenómenos geológicos del artista. Breaking the waves de Lars von Trier es la primera obra de la “Trilogía del Corazón Dorado”, seguida por Los idiotas y la ganadora de la Palma de Oro Dancer in the dark.

Protagonizada por Emily Watson en un a grandísima actuación, Breaking the waves sigue siendo uno de los mejores logros de Von Trier. La película se desarrolla en la década de los 70 y cuenta la historia de una ingenua joven que se enamora de Jan, un hombre mundano que trabaja en una plataforma petrolera. A pesar de las condiciones que los rodean, contraen matrimonio. Después de la boda, él regresa a trabajar, pero mientras está lejos de casa algo terrible sucede.

Esta proyección es el inicio de una colaboración de la plataforma de streaming MUBI con el Museo Tamayo, que consistirá en entrelazar películas icónicas con las exhibiciones actuales del museo. La cinta se proyectará el próximo martes 25 de julio, a las 19:00 horas, en el auditorio del museo. La entrada es gratis, pero el cupo es limitado.