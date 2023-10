Una novela sobre la amistad, la adolescencia y la felicidad, una lectura imprescindible a cualquier edad. Esta novela constituye no solo la culminación de la narrativa de Mark Twain, sino también una de las obras maestras, junto a Moby Dick, de la literatura norteamericana. Clásico entre los clásicos, Mark Twain, con su sentido del humor y su prosa ágil, precisa y soleada, nos lleva río Mississippi abajo de la mano del inolvidable Huck Finn, que va en busca de la libertad junto a Jim, un muchacho negro que quiere escapar de la esclavitud. Novela sobre la amistad, la adolescencia y la felicidad, Las aventuras de Huckleberry Finn es una lectura imprescindible a cualquier edad.

Si hay algo agradable en la literatura (cuando se hace bien obviamente) es la utilización de la “perspectiva del ojo inocente”. Es decir, el protagonista es un personaje sin ningún tipo de “manipulación cultural” y se utiliza como medio para criticar ciertas normas sociales. Normalmente, como en este caso, suele ser un niño dado que, se supone, son los seres mas inocentes que existen.

Lo interesante de Las aventuras de Huckleberry Finn es que utiliza esta técnica pero creando un protagonista más complejo. Huck Finn no es un niño del todo inocente: vive con un padre maltratador así que tiene problemas para confiar en los adultos a los que miente en numerosas ocasiones, y ademas (al igual que la sociedad de su época) tiene prejuicios raciales.

Como dicen la sinopsis (y el titulo) el libro trata las aventuras y desventuras de Huck Finn y Jim por escapar hacia el norte, a algún estado donde la esclavitud este abolida. Y es una trama entretenida aunque se estanca un poco en la parte final cuando sale Tom Sawyer, amigo de Huck y protagonista de Las aventuras de Tom Sawyer, que tiene que hacerlo todo como lo hacen en los libros así que una cosa que se puede resolver en minutos el tarda días.

Lo más interesante de Las aventuras de Huckleberry Finn es la parodia que hace Mark Twain de las personas que se creen mas inteligentes y por tanto moralmente superiores por haber leído un libro. Por ejemplo, la Señorita Watson se cree mas inteligente que Huck por leer la biblia, el rey por leer a Shakespeare y Tom Sawyer por leer libros de aventuras.Y que algunos de los personajes utilizan para su propio beneficio. Lo absurdo de la situación es que Huck usa el sentido común y sabe que ciertas cosas son estúpidas pero no lo cuestiona porque “como han leído libros sabrán más de todo en general”. Una critica a la sociedad del siglo diecinueve que es traspasable hasta la nuestra. También es interesante la critica que hace Twain de la concepción del bien y del mal que tienen en la época y como Huckleberry se debate entre esos dos conceptos.

Un dato curioso de Las aventuras de Huckleberry Finn es que es un libro polémico porque utiliza varias veces la palabra “negro” para referirse a Jim, lo que ha provocado que en algunas ediciones (inglesas) se cambie esta palabra por “esclavos” para no incitar el racismo entre los mas jóvenes. Esto es absurdo por dos motivos: el libro no es literatura infantil dado que un niño no entiende la parodia y la ironía de Twain, y segundo porque es un libro escrito en 1884 basado en la época anterior a la Guerra Civil Estadounidense, donde existía el racismo. Obviar que en una época existió (y todavia la hay) gente que utilizaba esa palabra para referirse a un colectivo esclavizado es más insultante que la palabra en sí, porque les estas quitando su historia.