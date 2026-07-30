Las azules, contra crimen y machismo

La segunda temporada de Las azules, serie de ficción sobre el primer cuerpo policiaco femenino que hubo en la Ciudad de México hace cinco décadas, pondrá a sus protagonistas en aprietos porque ahora enfrentarán a un asesino serial que acaba con guardianes de la ley.

Los personajes interpretados por Bárbara Mori, Ximena Sariñana, Natalia Téllez y Amorita Rasgado ya están de lleno desafiando al sistema y descubriendo cosas raras en el mismo. “Ahora la cosa es que el asesino serial está buscando policías y de ahí viene todo lo demás. Mi personaje (Gabina) termina entendiendo que no huele nada bien”, adelanta Rasgado. “A las cuatro se les verá cómo están más conscientes de donde están, van aprendiendo a cómo lidiar, a cómo manejar todo”.

Un adelanto

Hoy, en el marco del Guanajuato International Film Festival, se presentarán algunas imágenes de la nueva entrega que llegará a la plataforma Apple TV el mes próximo, compuesta por ocho episodios. Rasgado es la responsable de dar vida a Gabina, una mujer procedente de una familia cuyo padre y hermano son policías, pero ninguno de ellos la quiere en la comandancia.

La primera entrega acabó con el papá (Mario Zaragoza) con aparente aceptación a su hija, luego de que ella y el resto resuelven un caso. “Siento que su papá lo hace porque sabe que puede descubrir cosas que él no quiere. Ahora mi personaje está en esa disyuntiva de tener que defender su propio camino en un mundo machista, que está en la familia y en la policía, así que debe ver cómo construir lo suyo”, explica la actriz.