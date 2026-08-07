Las Azules indaga en las sombras

Apenas han pasado dos años desde la matanza estudiantil de 1968 cuando María, Valentina, Gabina y Ángeles se encuentran con un crimen que las obliga a volver sobre aquellos hechos.

No será fácil escarbar en un pasado tan reciente, pues la desconfianza hacia las autoridades sigue presente y para muchos es mejor no hacer demasiadas preguntas. Ese es el punto de partida de la segunda temporada de Las Azules, que inicia con el hallazgo del cuerpo de una joven activista.

Para las protagonistas de esta serie, que se estrena el 12 de agosto en Apple TV, es válido que la ficción permita volver a heridas que siguen presentes en los mexicanos. “Una de las cosas más complicadas que tienen los personajes es tratar de hacer el bien en un sistema totalmente corrompido”, explica Ximena Sariñana.

“Hay muy poca credibilidad en las autoridades a partir de la matanza de los estudiantes; eso está muy latente en la temporada y, como mexicanos, nos reconecta con una vivencia que, aunque no nos tocó, nos ayuda a ser más empáticos”, añade.

La primera temporada mostró cómo las agentes ingresaron a una institución dominada por hombres que las relegaba a tareas menores y desconfiaba de sus capacidades. Ahora el nuevo caso las enfrenta con verdades incómodas para la propia corporación.

“Las cosas que no se atienden, sobre todo cuando se trata de algo tan doloroso como el movimiento estudiantil del 68, tarde o temprano te alcanzan”, considera Bárbara Mori. “Todo lo que no resolviste sigue estando aquí. Y esa es una gran una reflexión respecto a lo que no hemos dicho o hecho para que cambien las cosas”.

Mujer referente

El cambio más visible está en María (Mori). Antes vivía pendiente de las expectativas ajenas ahora es teniente y debe aprender a ejercer una autoridad que nunca imaginó tener. “Descubre que es una mujer que no necesita permiso para existir. Ya es una líder capaz. Ahora el reto es descubrir quién es y construir un camino coherente con esa mujer”, dice Mori.

Por su parte, Ángeles (Sariñana) intentará conservar el lugar que ganó dentro de la policía, pero al ser autista deberá enfrentar la falta de empatía. Para la actriz, esa búsqueda también toca una pregunta que las actrices reconocieron en sus vidas.

“Aunque nuestras realidades pueden ser muy distintas, está el cuestionamiento de cómo me construyo a partir de lo que me hace sentir y no de lo que los demás esperan”, dijo.

Natalia Téllez regresa como Valentina y Amorita Rasgado como Gabina. La temporada tendrá ocho episodios, con estrenos semanales hasta el 30 de septiembre.