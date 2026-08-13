Las Azules quiere seguir patrullando

La segunda temporada de Las Azules llega a la plataforma de Apple TV, y su productor Fernando Rovzar ya planea una tercera entrega, si es que el público responde bien al nuevo caso criminal que tendrá que enfrentar el primer grupo de mujeres policías en México, el cual nació en la década de los 70. “A mí me encantaría tener una tercera temporada, pero depende de la audiencia, como siempre, pero mi cabeza ya está cocinando y ya tengo una idea, porque prefiero que no me agarren desprevenido entonces yo empiezo a trabajar aunque no me paguen”, comentó el productor, escritor y director Fernando Rovzar.

En esta segunda temporada, las integrantes de Las Azules, María (Bárbara Mori), Valentina (Natalia Téllez), Gabina (Amorita Rasgado) y Ángeles (Ximena Sariñana), se ven involucradas en un crimen que se relaciona con la matanza de los estudiantes en 1968, pero antes de que puedan comprender lo que han encontrado, aparece el cuerpo de una persona relacionada con ese brutal capítulo de la historia, lo que causa conmoción en el departamento, por lo que deberán librar batallas dentro y fuera de la comisaría.

Nueva entrega

“El público va a ver una segunda temporada de mucho más profundidad de personajes, los vamos a poner en mayores aprietos, porque esta nueva entrega empieza al día siguiente del ‘halconazo’, que todos sabemos es uno de los periodos más oscuros de nuestra historia y eso despierta la herida del 68, entonces estamos hablando de temas que en la primera temporada no hablábamos, como que hay una policía sirviendo orgullosamente a la ciudadanía, pero al mismo tiempo forma parte de una institución donde hay mucha corrupción y abuso de poder; esto habla de México y de una herida que no hemos atendido”, comentó Rovzar.

Para Fernando lo sucedido en esta época es algo que sigue afectando al pueblo mexicano, porque fue un momento de la historia donde se perdió totalmente el respeto a la vida y a la democracia, por lo que espera que esta serie sirva para abrir la conversación sobre lo que sucede con las autoridades.

Elenco

El actor Horacio García Rojas, quien da vida a Gerardo hermano de Gabina; agregó a esto que en la trama de la serie se muestra lo importante que es conocer la historia de un país para no repetir los mismos errores, pero pareciera que en México todo se está repitiendo.

Por su parte Bárbara Mori expresó su alegría por esta segunda temporada de Las Azules, debido a que en ningún proyecto de su trayectoria había tenido continuidad, pero el volver a dar vida a María, la teniente de este grupo femenil de la policía en la década de los 70; fue como reencontrarse con una vieja conocida, según sus palabras.

También explicó que el trabajar con sus compañeras, Natalia Téllez, Ximena Sariñana y Amorita Rasgado; tanto tiempo en esta historia, ha creado un lazo de amistad entre ellas, la cual se refleja dentro y fuera de la pantalla.

Uno de los personajes que ha enfrentado las situaciones más complejas de ambas temporadas es el de Valentina, porque en la entrega anterior fue secuestrada y violentada, y ahora vivirá las secuelas de esta situación en solitario, lo que provocó en su intérprete Natalia Téllez, muchas noches de insomnio.