Las celebridades mejores vestidas

Salma Hayek, Kim Kardashian, Anya Taylor-Joy y muchas más. Así fueron los mejores looks de las celebridades en la Gala LACMA Art+Film 2026.
Nicole Kidman luce un vestido de Chanel.
Anya Taylor-Joy luce un vestido vintage de Pierre Cardin.
Quenlin Blackwell luce un vestido de Gucci.
Rosé luce un vestido de Saint Laurent.
Kim Kardashian luce un vestido de Gucci.
Kylie Jenner luce un vestido de Ashi Studio.
Alex Consani luce un vestido de Gucci
Vittoria Ceretti luce un vestido de Gucci.
Monica Barbaro luce un vestido de Gucci.
Viola Davis luce un vestido de Gucci.
Sarah Paulson luce un vestido de Gucci.
Salma Hayek-Pinault luce un vestido de Gucci.
Isabel May luce un vestido de Gucci.
Paris Hilton luce un vestido de Jenny Packham.
Emily Ratajkowski luce un vestido de Gucci.
Brittany Snow luce un vestido vintage de Ralph Lauren.
Sienna Miller luce un vestido de Gucci.
Parker Posey luce un vestido de Gucci.