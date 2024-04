Como era de esperarse, el tema “Sessions #59” de BZRP, junto al cantante mexicano Natanael Cano, ha llamado la atención por sus referencias al narcotráfico.

En primera instancia, la letra de la canción tiene una rima que hace referencia a Rafael Caro Quintero, el fundador del cartel de Guadalajara: “Ahora que saben que estamos arriba piensan que uno no ha batallado. El Jesucristo en el pecho innecesario, pero lo traigo endiamantado. Me gusta lo caro como Rafa Caro”, dice parte de la melodía.

Luego de ese fragmento, la canción es interrumpida por una llamada telefónica en la que el productor BZRP le pasa el teléfono y se escucha decir: “Cayeron las tres letras, aquí le damos topón nosotros”, en alusión a las FEA, Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), que es un grupo ligado a “Los Chapitos”.

En otra parte de la canción, dice: “Ahora me miran tumbado, siempre bien forrado, como debe ser. Es un vergazo de feria, ando todo tatuado como Lil Wayne, ando bien ‘flow’ Frank Sinatra en la 9 de Julio, me siento Gardel. Me anda buscando el gobierno, si hubiera un problema me pelo en el ‘jet’”.

Cabe señalar que hay una canción llamada “Las 3 letras”, que interpretan los grupos Marca Registrada y Grupo Delta.