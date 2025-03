En la serie seguimos la historia sigue a Alex, una joven madre que escapa de una relación abusiva y lucha por darle una vida mejor a su hija trabajando como empleada doméstica. Con una narrativa profundamente conmovedora, la serie expone las dificultades de la pobreza, la violencia de pareja y la burocracia de los sistemas de asistencia social.

Margaret Qualley y Andie MacDowell aprovecharon su vínculo real para darle más profundidad a sus escenas. Qualley mencionó en entrevistas que trabajar con su madre fue una experiencia emotiva y que muchas de sus interacciones en pantalla fueron espontáneas.

Para capturar la esencia del trabajo doméstico, Qualley se entrenó en limpieza profesional y realizó algunas escenas sin dobles, asegurándose de transmitir el cansancio y la rutina extenuante que experimenta su personaje.

Stephanie Land, la autora del libro en el que se basa la serie, elogió la adaptación, destacando cómo la producción logró capturar la angustia y la desesperanza de vivir en la pobreza.

Es una serie impactante que aborda temas como la violencia doméstica, la pobreza y la maternidad con una sensibilidad única. Gracias a su guion bien construido y a las actuaciones magistrales, logra conectar con la audiencia de manera profunda y realista.

Más que una historia de superación, es un retrato honesto de las barreras que enfrentan muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad y un llamado a la reflexión sobre la necesidad de sistemas de apoyo más efectivos. A pesar de mostrar situaciones devastadoras, Las cosas por limpiar no se consume en el drama, por el contrario, es muy disfrutable e incluso divertida y no por ello deja de sentirse “real o cruda”, dicen los críticos. En esta línea, los expertos agradecen que no sea haga un tratamiento ingenuo, ni manipulador, ni idealista, sino que opta por un enfoque directo sobre la pobreza, mientras permite a la audiencia comprender el contexto sin sobre explicarlo.

Si aún no la has visto, es una serie que definitivamente merece la pena por su emotividad, su crudeza y su mensaje de esperanza.