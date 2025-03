Las dos Cassandras explora la empatía

La puesta en escena se complementa con una exposición fotográfica homónima. Cortesía

En el marco del 8M, Vicky Araico y Majo Pérez se preparaban para ofrecer su último ensayo con público de la obra Las dos Cassandras, mientras en el exterior, miles de mujeres pedían justicia y una vida libre de violencia, algo que las conmovió profundamente.

“No fue coincidencia, se buscó alzar la voz de esta manera. Es un poco conmemorar a nuestros linajes femeninos y a su lucha, porque gracias a ellas podemos estar con esta obra, podemos dedicarnos a lo que queremos y ser como queramos ser, aunque seguimos con la presión social, pero de esta forma ponemos nuestro granito de arena”, dijo Majo Pérez.

La puesta en escena escrita por las canadienses Amy Nostbakken y Norah Sadava aborda la historia de cualquier mujer, pero es la de Cassandra, una escritora entrada en sus 40, cuya normalidad se ve trastocada por el anuncio de la muerte de su madre. Todos esperan que hable de ella en el funeral, pero al sumergirse en sus recuerdos y tratar de hablar de su mamá, se da cuenta que también lo hace sobre sí misma, entonces comienza la lucha entre la mujer tradicional y la progresista.

“En esta puesta en escena hay una cosa de entender y tener empatía con mi mamá, mis tías, mis abuelas, mi hermana, y también conmigo, porque ha despertado en mí una necesidad de cuestionarme muchas cosas, no solo profesionales también como mujer; por qué tomé las decisiones que me hicieron ser como soy, cuáles he querido cortar para no seguirlas…”, comentó Pérez sobre esta obra que se estrenó el domingo en el Foro Lucerna.

Vicky explicó que el montaje se complementa con una exposición fotográfica homónima, de Victoria Razo, la cual se encuentra en una galería al aire libre a la altura entre el Ángel de la Independencia y la glorieta de la Diana, donde se muestra a mujeres de todas las edades, etnias y estratos sociales, las cuales están intervenidas con textos de la obra.