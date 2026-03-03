Las fibras naturales serán las protagonistas

Son un elemento que encaja, en mayor o menor medida, con cualquier estilo de decoración.

Si estás buscando inspiración para tu estancia, aquí te dejamos algunas ideas.

BUTACAS EN PAREJA

Sin duda, en este espacio las protagonistas son las dos butacas de fibras naturales que se enfrentan a las estanterías. Por su diseño diferente, son una pieza clave en cualquier salón ya sea sola o en pareja.

CON DIFERENTES ALFOMBRAS

Vestir tu suelo con alfombras de yute es una de la formas más frescas de sumarte a esta tendencia. Puedes separar diferentes espacios con dos alfombras de formas diferentes, como este caso.

SIMETRÍA

En espacios pequeños como este jugar con la simetría es una buena opción. Además, este espacio demuestra que los elementos de fibras naturales se adaptan a diferentes estilos, más allá del rústico.

TOQUES QUE MARCAN LA DIFERENCIA

La clave de una decoración de estilo casa de campo reside en los detalles. En los asientos de de mimbre y esparto que conviven con elementos más actuales y en las cestas y butacas que enmarcan la ventana.

EL SUELO DE YUTE

Una apuesta arriesgada, pero acertada. Así es esta alfombra de yute que recorre todo el suelo de este salón de una casa de campo. La protagonista de la estancia, sin duda, que delimita el espacio a la perfección.

PEQUEÑO PERO COMPLETO

Sobre una decoración sencilla en aires nórdicos, estas dos sillas de ratán se convierten en el elemento diferenciador que resalta en toda la estancia.

TOTAL LOOK

Aquí podemos ver claramente como conviven dos espacios totalmente diferentes, uno en el que toman el poder las fibras naturales y otro con toques vintage y naturales.

LA NATURALEZA COMO PROTAGONISTA

En este espacio, la cesta de junco que viste la planta se roba todo el protagonismo aún estando en una esquina. Por su localización estratégica llena de luz y por ser el elemento que relaja la estancia.

COMBINADO CON MADERA

Sin duda, una combinación ganadora para los espacios con fibras naturales es la madera. Se consigue ese toque rústico y relajado que hace más acogedores tus ambientes, como podemos ver en este ejemplo.

UNA APUESTA 100 %

Un total look de fibras naturales que logran un estilo mediterráneo fresco y vivo para tu estancia. A pesar de ser un espacio pequeño y sencillo, rebosa personalidad.