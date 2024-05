La ovación con la que el Festival de Cannes recibió a Meryl Streep en un encuentro con más de mil miembros de la industria cinematográfica, fue interrumpida por la actriz que, abrumada, decidió sentarse, tomar el micrófono y comenzar con la charla.

Streep, como bien apuntó, no se siente cómoda en los grandes auditorios “Llevo una vida muy tranquila y no soy nada respetada en casa. Así que venir aquí y tener todo este movimiento a mi alrededor es abrumador”, bromeó.

Meryl ha visto a Hollywood transformarse y ella misma ha sido parte importante del movimiento Time’s Up, contra el acoso sexual, fundado en el 2018 por estrellas de Hollywood como respuesta al Me Too: “Creo que cambió las cosas, no solo en Hollywood: sino en otros lugares de trabajo. En algunos lugares es probable que se haya excedido, pero en otros se identificó el verdadero abuso. Y aunque estoy segura de que esto sigue pasando, al menos, los que lo cometen miran alrededor y tienen miedo”.

La protagonista de El diablo viste a la moda también habló sobre el papel que las mujeres están desempeñando en la industria, incluso, afirmó que las grandes estrellas ahora pertenecen al género femenino. “Las grandes estrellas ahora son ellas. Menos Tom Cruise, obviamente, que está siempre arriba de todo”, señaló entre risas.

Streep también destacó cómo los personajes femeninos han tenido una evolución y ahora son mucho más complejos e interesantes, en gran parte, porque muchas famosas han creado sus propias compañías productoras, como en el caso de Natalie Portman, Reese Witherspoon o Nicole Kidman.