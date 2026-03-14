Las Guerreras K-pop tendrá 2ª parte

En la víspera de los Premios Óscar 2026, en donde se reconoce a lo mejor del cine a nivel internacional, se dio a conocer la confirmación de la secuela de Las Guerreras K-pop tras el éxito global que lograron alcanzar el año pasado a través del streaming.

Maggie Kang y Chris Appelhans regresan como directora y director en esta producción conjunta de Netflix y Sony Pictures Animation, lo que promete traer la misma línea narrativa de la primera película para el gusto de los seguidores más fieles.

La segunda parte, titulada Kpop Demon Hunters 2, continuará la historia de Rumi, Miran y Zoey, conocidas como las Huntrix, protagonistas que conquistaron a millones de espectadores. Netflix y Sony Pictures Animation apuestan de nuevo por un equipo creativo internacional y una narrativa que combina música, acción y una amplia representación cultural.

La secuela mantendrá la fórmula de coproducción entre estudios de animación de Estados Unidos y Corea del Sur. Aunque no se conocen más detalles sobre la trama, se anticipa el regreso de los personajes principales y la expansión del universo establecido en la primera película.

Continurá la historia

Maggie Kang expresó su orgullo por la oportunidad de continuar mostrando el mundo creado junto a su equipo, mientras Chris Appelhans señaló que la nueva entrega permitirá explorar nuevas historias y desafíos para las protagonistas. Los copresidentes de Sony Pictures Animation, Kristine Belson y Damien de Froberville, enfatizaron la importancia de respaldar las “audaces visiones creativas” de los cineastas en esta nueva etapa para la franquicia.

El impacto de la cinta original queda reflejado en su presencia en premios internacionales. Las Guerreras K-pop compite por el Óscar 2026 en las categorías de mejor película animada y mejor canción original por el tema “Golden”, interpretado por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

Durante la ceremonia de premiación, el domingo 15 de marzo, se ha confirmado una presentación especial inspirada en el folclore coreano y la esencia de la saga, con instrumentistas tradicionales y danza contemporánea en el teatro Dolby, en Hollywood.