Las letras llegan a la costa

La Casa Editorial Tuchtlán, dirigida por el historiador José Carlos Morales, organizó una tertulia literaria en Puerto Arista, Chiapas. La actividad permitió el intercambio de saberes y la promoción de diversos volúmenes publicados por el sello chiapaneco.

José Carlos Morales indicó que en esta actividad se dieron a conocer libros como las antologías Pequeños escritores y Letras chiapanecas, teniendo como marco la costa del estado. “Durante este domingo tuvimos la oportunidad de dar a conocer la antología creada por niños del estado de Chiapas, además del volumen ‘Letras chiapanecas’, que contiene textos de escritores de renombre como Chary Gumeta y Karla Barajas, por lo que agradecemos el espacio brindado por las autoridades locales”, compartió.

De qué tratan los libros

Morales Gómez indicó que Pequeños escritores es una antología que contiene textos sobre las riquezas culturales de la entidad. Es “una colección de libros de cuentos, novelas cortas e historias de ficción, escritas por niñas, niños y adolescentes del estado de Chiapas”. Fue dirigida por el propio historiador y su principal objetivo es fomentar la lectura y la expresión escrita a través de la creación literaria infantil.

Por su parte, Letras Chiapanecas, a diferencia del primer volumen, está compuesta por el talento de autores emergentes y consolidados de distintas regiones, teniendo como finalidad difundir la literatura del estado.

Añadió que en la presentación participaron los niños Fabrizzio Escobar Fiallo, con su cuento “Zio: una aventura en Puerto Arista”, cuyo mensaje resalta la protección al medio ambiente en la costa y el mar; José María Vázquez Morales, con “La Sima de las Cotorras”, que ofrece una radiografía de la riqueza del lugar, y Carlos Iarhini Morales Alemán, quien brindó el discurso “Los derechos culturales y la historia de Chiapas”.

Finalmente, José Carlos Morales mencionó que próximamente se publicará la quinta antología Pequeños escritores. En esta entrega, 15 niños darán a conocer sus cuentos, novelas cortas y discursos. Con esto se creará un semillero de escritores infantiles en el Centro Cultural y Museo David Gómez Solana.