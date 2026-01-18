Las más taquilleras contra las ganadoras

En cada entrega de premios tenemos filmes favoritos, aunque luego los críticos toman decisiones que en ocasiones sorprenden. Estos son algunos casos del 2010 al 2024.

2010

La más taquillera fue Toy Story 3, recaudando 1.067 millones de dólares, y la película ganadora fue El discurso del rey.

2011

La más taquillera fue Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2, con mil 342 millones de dólares, mientras que la ganadora fue The Artist.

2012

The Avengers se coronó la más taquillera con mil 518 millones de dólares, mientras que la ganadora del galardón fue Argo.

2013

Frozen, con mil 288 millones de dólares, ese año fue la más taquillera, mientras que la ganadora fue 12 años de esclavitud.

2014

Transformers: la era de la extinción, con mil 104 millones de dólares, se convirtió en la que más entradas vendió ese año, mientras que Birdman ganó el codiciado premio.

2015

Star Wars. Episodio VII: el despertar de la Fuerza recaudó 2 mil 71 millones en ventas, mientras que Spotlight obtuvo el galardón ese año.

2016

Captain America: Civil War arrasó en taquillas con mil 153 millones de dólares en ese año, mientras que Moonlight resultó ganadora del Óscar.

2017

Star Wars. Episodio VIII: los últimos Jedi recaudó mil 333 millones de dólares. Ese año La forma del agua se sumó a la lista de ganadoras de Óscar.

2018

Avengers: Infinity War rompió récords ese año con 2 mil 52 millones. Green Book resultó ganadora.

2019

Avengers: Endgame repite dosis rompiendo la taquilla en 2 mil 798 millones de dólares, y finalmente ganó Parasitos.

2020

Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen recaudó 507 millones de dólares, y la ganadora fue Nomadland.

2021

Spider-Man: no way home recaudó mil 921 millones de dólares en taquilla. La ganadora fue Coda.

2022

Avatar: the way of water se quedó muy cerca de superar el récord de ventas en taquilla con 2 mil 320 millones de dólares. La ganadora fue Todo en todas partes al mismo tiempo.

2023

Barbie fue la sensación, recaudando mil 447 millones de dólares en taquilla, pero Oppenheimer fue la ganadora de la codiciada estatuilla.

2024

Intensamente 2 sorprendió con mil 698 millones de dólares en taquilla, pero Anora fue la ganadora de la más reciente edición.