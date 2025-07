Las mejores apps para encontrar pareja

Con distintas aplicaciones para tu móvil se abre un campo de posibilidades. Recuerda que las primeras impresiones también son importantes al conocer a alguien en internet

Tinder

Una de las más populares para ligar. Es muy utilizada por los jóvenes, aunque también por gente de todas las edades y gran mayoría de países del mundo. Su funcionamiento es simple, y por eso su gran popularidad. Si usas Tinder con cierta frecuencia los resultados llegan. En esta app puedes encontrar todo tipo de personas. Si buscas bien, incluso personas que quieren algo serio.

Para poder hablar con los usuarios es necesario que los dos se gusten y se consientan con un “like”. Pero también es posible hacerle saber a la otra persona que te interesa gracias a los “superlikes”. La opción de pago te permite emplear más utilidades. Por ejemplo, el cambio de localización. Muy útil si te vas a ir al extranjero y quieres conocer a gente antes de desplazarte.

Happn

Está de moda, en gran parte porque funciona. Es similar a Tinder, pero en vez de mostrarte personas que se encuentran en un radio cercano al tuyo, te muestra usuarios con los que te has cruzado. Una vez en el timeline, puedes mostrarles a estos que estás interesado con un “me gusta”. Si la otra persona piensa lo mismo de ti, puedes conversar y así conoceros.

Es una herramienta muy práctica, porque puedes conocer a gente que se encuentra en el local en el que estás tomando algo, en el metro o en la universidad en la que estudias.

Meetic

Sin duda, una de las apps más conocidas y más efectivas si nuestra finalidad es encontrar pareja con estas herramientas. De hecho, es una de las más serias, por lo que no es un lugar adecuado para encontrar relaciones esporádicas. Inició su andadura en 2001, y desde entonces ha conseguido unir muchas vidas.

Si bien existen usuarios que no pretenden tener nada serio, la gran mayoría sí que tienen ese objetivo. Si tú también quieres encontrar pareja, invertir tiempo en Meetic es una buena opción.

Lovoo

Esta app es una de las más efectivas en la actualidad; sin embargo, hay muchos usuarios que la utilizan pero no quieren tener pareja estable. Eso no quiere decir que no sea posible conseguirlo, sino todo lo contrario, porque es una aplicación que permite conocer a mucha gente y que funciona muy bien. Depende de ti seleccionar a esas personas que buscan lo mismo que tú. De entrada, Lovoo te lo pone fácil para conocer a gente nueva.

Grindr

Es el Tinder de las personas con orientación homosexual o bisexual, y los usuarios gozan de un gran porcentaje de éxito. Es una app gratuita y tiene un funcionamiento fácil. Igual que las dos anteriores, no es específica para encontrar pareja, pero de ti depende seleccionar a aquellas personas que tienen el mismo interés que tú en tener una relación sentimental.