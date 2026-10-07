Las mujeres seguimos en constante lucha

La ópera Carmen, de Georges Bizet, en la versión del cineasta Carlos Saura y el bailarín, coreógrafo y actor español Antonio Gades, llegará a la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas el 10 de octubre, a las 19:00 horas, como parte de la programación del 54º Festival Internacional Cervantino.

Stella Arauzo, directora artística de la compañía que lleva el nombre del fundador del Ballet Nacional Español y uno de los grandes artistas europeos del siglo XX, habla, en entrevista de la vigencia de uno de los grandes clásicos del repertorio operístico.

¿Qué elementos de la coreografía siguen vigentes?

Seguimos trabajando desde las formas de Gades. El personaje de Carmen lo trabajamos sobre todo desde el animal, ese animal siempre en busca de la libertad por encima de las clases y lo socialmente convencional. El grito de libertad de la compañía, tal y como se baila y se siente hoy en día, es continuar la filosofía de Gades como obrero de la cultura. Ese es nuestro grito de libertad, seguir contando las historias desde su prisma y hacer nuestra su forma de sentir, que nuestros músicos y bailarines sientan suyo a Antonio Gades en el siglo XXI.

¿Cómo reflexiona sobre la identidad española?

Cuando Gades dice “devolver ‘Carmen’ a España”, se refiere a que Carmen nace de la visión de los franceses que estuvieron en Sevilla y Granada en el siglo XVIII, que romantizaron la cultura gitana y la española en general. Nosotros mantenemos la identidad tal y como la sintió Gades: una Carmen desnuda de gestos y vestuarios innecesarios, para ir al tuétano de lo español, el hondo sentir de lo español, sin esa imagen estereotipada que se tiene fuera de Andalucía de lo típico andaluz. Nosotros seguimos esa línea de trabajo, con sus directrices y su filosofía.

¿Qué es lo que hace que Carmen siga vigente?

Carmen está todavía vigente en muchas cosas del presente, como la lucha de la mujer por tener su sitio y su libertad en la sociedad, que no la juzguen por su comportamiento, por su sexualidad y su sensualidad, por vivir la vida como ella considera, fuera de todas las reglas establecidas. Por desgracia, también está vigente por la violencia de género. Ninguna mujer debe morir a manos de un hombre por elegir seguir su propio camino. Tampoco debería suceder, al contrario, pero son los menores de los casos.

Carmen sigue vigente porque las mujeres todavía continuamos en esa lucha por nuestra libertad, que en algunos países además se encuentra en retroceso. El alma de Carmen dialoga con el presente en la parte del animal, la intuición y la búsqueda de la libertad. Su alma no puede estar aprisionada en nada que sea convencional. Pasa hoy en día con ciertas almas que se salen de la norma y son más especiales, están señaladas porque buscan esa libertad tan fundamental en su vida.

¿Hay algo del lenguaje de Gades que haya sido necesario modificar?

No hay nada de Gades que se haya modificado, porque nuestros bailarines se entregan para entender su forma, su estética y su ética. Lo único que no está es el propio Gades, con su personalidad, fuerza y carisma. Pero estamos nosotros, células de un mismo cuerpo siempre en la búsqueda constante de mantener su ética, incluso antes que la estética.

Esto suele ser más difícil para la forma de bailar de hoy en día, ya que la estética se trabaja. Los bailarines de hoy están súper preparados, tienen una técnica más depurada que en nuestra época, y son proclives a conocer otras formas de expresión y de sentir. No hemos modificado nada en ese sentido. Lo único que tenemos de diferente es el alma de cada intérprete, tanto bailarines como músicos, que tan importante es para que la ética de Gades siga viva en este siglo XXI.