Las novelas deben evolucionar

Las telenovelas ya no solamente compiten entre ellas por conquistar al público, ahora también deben enfrentarse a las plataformas de streaming, una realidad que, para Jacqueline Andere, obliga a las producciones a renovar sus historias y abordar temas cercanos a la sociedad.

La actriz, quien ha formado parte de la televisión mexicana durante décadas, considera que las producciones deben evolucionar junto con las exigencias de los espectadores, pues actualmente basta con que una historia no resulte atractiva para que el público busque otras alternativas de entretenimiento. “Hay que ir con el tiempo, porque si no se van a ver series. Por eso a esta novela el señor Salvador Mejía le ha metido muchas, muchas ganas, porque la novela se vuelva lo que está pasando y contar buena historia, buena historia tiene esto”, expresó la primera actriz durante la presentación de Infinito amor, de Televisa.

La intérprete explicó que esta competencia representa uno de los retos de la nueva telenovela de Salvador Mejía, en la que participa y que llegará a la pantalla de Las Estrellas el próximo 12 de octubre.

Otras opciones

“Porque si empiezan a ver la novela, no les gustó, se van a Netflix o se van a todas las plataformas. Entonces, por eso aquí le han metido mucha caña”, señaló.

Para la actriz, uno de los elementos que pueden mantener vigente al melodrama es la incorporación de problemáticas sociales que permitan al público identificarse con los personajes y sus circunstancias. En ese sentido, destacó que Infinito amor abordará temas como el abuso, la inseguridad y el autismo, este último como uno de los aspectos que considera más importantes de la historia. “Además de que enteran a la gente cómo tratar el autismo, todo lo que está pasando, pues eso es falta de seguridad en este país. Y lo del autismo me gusta mucho que lo traten. Sí, es parte de lo más importante de esta novela”, comentó.

Andere también reconoció la importancia de que la televisión aborde situaciones que forman parte de la realidad del país, aunque señaló que no podía hablar por todas las producciones actuales. “Yo no sé de las demás, pero esta sí está tratando muchas cosas”, afirmó.

La famosa asegura que el productor Salvador Mejía ha puesto especial atención en el desarrollo de la historia, con la intención de ofrecer una propuesta que logre mantener el interés de los espectadores. “Yo creo que esta novela es diferente, va a gustar, tiene mucha gente y todas las historias se entrelazan”, explicó.

Incluso confesó que, mientras leía los libretos, ella misma terminó interesándose cada vez más en los acontecimientos de la trama. “Para que uno se pique como actriz o actor; yo me la leía toda, porque así es, porque pasan muchas, muchas cosas”, recordó.