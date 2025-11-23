Las obras musicales icónicas de Broadway

El mercado de las obras musicales está teniendo un despertar como nunca: en México, la obra Mentiras, gracias a la serie del mismo nombre, y en Estados Unidos por la película Wicked y la expectativa que causa Wicked: por siempre, lo que a significado para Universal un éxito rotundo en taquilla y que definitivamente repercute de manera positiva para el resto de producciones teatrales al rededor del mundo. Si a ti también te interesa conocer más musicales, te dejamos la lista de los más emblemáticos.

Mamma Mia!

Popular por su historia ligada a las canciones del grupo ABBA.

El Fantasma de la Ópera

Un clásico de Andrew Lloyd Webber, es uno de los musicales más duraderos y exitosos.

Wicked

Conocido por su exitosa historia y puesta en escena.

El rey león

Se considera la producción con mayor recaudación de taquilla de la historia a nivel mundial.

Chicago

Un éxito que combina jazz y una temática de crimen.

Los miserables

Uno de los musicales más icónicos y de mayor éxito comercial.

Aladdín

Una adaptación de la película de Disney que ha gozado de gran popularidad.

Billy Elliot

Ha sido un éxito en diversos mercados.

Six

Un musical más moderno que se ha ganado una gran popularidad.

La Bella y la Bestia

Otro clásico de Disney que ha tenido gran éxito en los escenarios

Radio City Christmas Spectacular

Un espectáculo navideño muy popular en Nueva YorkJersey BoysSe enfoca en la historia del grupo The Four Seasons.